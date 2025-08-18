Президент США добавил, что "есть две заинтересованные стороны, которые хотят заключить сделку"

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в течение одной недели или двух станет понятно, удастся ли урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.

"Через какое-то время, не слишком продолжительное, через неделю или через две недели мы узнаем, урегулируем ли мы это или эти ужасные бои продолжатся. Мы сделаем все возможное, чтобы это прекратилось", - сказал президент США на встрече в Белом доме с участием руководителей европейских стран и Владимира Зеленского. Трамп добавил, что есть "есть две заинтересованные стороны, которые хотят заключить сделку", имея в виду Москву и Киев.