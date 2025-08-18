Американский лидер принимает президента Франции, премьер-министра Великобритании, канцлера Германии, главу правительства Италии, президента Финляндии, Владимира Зеленского, а также главу ЕК и генсека НАТО

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключает, что нынешние попытки мирного урегулирования конфликта на Украине не увенчаются успехом.

"Возможно и то, что добиться этого не удастся", - сказал он, выступая перед журналистами на открытии многосторонней встрече по Украине в Белом доме и комментируя перспективы завершения конфликта. Участие во встрече принимают несколько европейских лидеров, а также Владимир Зеленский. "С другой стороны, возможно - удастся", - добавил глава администрации США, имея в виду перспективы преодоления украинского кризиса.

Трамп принимает президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александера Стубба, а также Зеленского. Кроме того, во встрече участвуют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Такое число лидеров одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил в своем вступительном слове в том числе сам Трамп.

По словам американского президента, в случае успешного исхода переговоров будет запланирована его новая встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Согласно данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским 22 августа.