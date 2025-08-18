18 августа, 22:58

Мерц заявил о необходимости прекращения огня на Украине

Канцлер ФРГ отметил необходимость давления на Россию

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь заявил о необходимости прекращения огня на Украине до начала следующего этапа переговоров по урегулированию конфликта. Таким образом, он противоречит позиции президента США Дональда Трампа.

Читайте такжеЧто сказал Трамп на встрече с европейскими лидерами. Главное

"И, честно говоря, мы все хотели бы добиться прекращения огня. Что касается следующей встречи, то я не могу представить, чтобы она состоялась без прекращения огня. Так что давайте работать над этим", - заявил Мерц на встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

В то же время Мерц заявил, что необходимо оказать давление на Россию. "Я хотел бы подчеркнуть этот аспект и хотел бы добиться прекращения огня уже на следующей встрече, которая должна быть трехсторонней, где бы она ни состоялась", - заключил канцлер.

Ранее в понедельник Трамп заявил, что прекращение огня на Украине не является обязательным условием для заключения мирного соглашения, поскольку стороны могут работать над сделкой и во время боевых действий.

Трамп проводит в Вашингтоне встречу с лидерами европейских стран, а также Владимиром Зеленским. В США вместе с Зеленским прибыли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Франции, глава Еврокомиссии и генсек НАТО. 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияМерц, Фридрих