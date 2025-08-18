Мерц заявил о необходимости прекращения огня на Украине

Канцлер ФРГ отметил необходимость давления на Россию

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь заявил о необходимости прекращения огня на Украине до начала следующего этапа переговоров по урегулированию конфликта. Таким образом, он противоречит позиции президента США Дональда Трампа.

"И, честно говоря, мы все хотели бы добиться прекращения огня. Что касается следующей встречи, то я не могу представить, чтобы она состоялась без прекращения огня. Так что давайте работать над этим", - заявил Мерц на встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

В то же время Мерц заявил, что необходимо оказать давление на Россию. "Я хотел бы подчеркнуть этот аспект и хотел бы добиться прекращения огня уже на следующей встрече, которая должна быть трехсторонней, где бы она ни состоялась", - заключил канцлер.

Ранее в понедельник Трамп заявил, что прекращение огня на Украине не является обязательным условием для заключения мирного соглашения, поскольку стороны могут работать над сделкой и во время боевых действий.

Трамп проводит в Вашингтоне встречу с лидерами европейских стран, а также Владимиром Зеленским. В США вместе с Зеленским прибыли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Франции, глава Еврокомиссии и генсек НАТО.