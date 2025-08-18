По мнению американского президента, мирное соглашение на Украине по итогам встреч весьма достижимо

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Практика показывает, что вооруженные конфликты можно завершать и без предварительного прекращения огня, подчеркнул президент США Дональд Трамп, открывая встречу по Украине в Белом доме с участием ряда европейских лидеров и Владимира Зеленского.

"Мы все бы, разумеется, предпочли видеть немедленное прекращение огня, пока работаем над прочным миром. И, возможно, нечто подобное произойдет. В настоящий момент этого не происходит", - сказал глава американской администрации. По его мнению, "Зеленский и президент [России Владимир] Путин могут больше поговорить об этом". "[Тем не менее] в примерно шести войнах, которые мы остановили, у нас не было прекращения огня. Не уверен, что оно необходимо. Можно этим [урегулированием] заниматься и в ходе войны", - отметил Трамп.

"Мне нравится прекращение огня с другой точки зрения - благодаря ему немедленно прекращается кровопролитие", - заявил глава Белого дома. "Но я считаю, что мирное соглашение [на Украине] по итогам всего этого весьма достижимо, и его можно обеспечить в ближайшем будущем", - добавил Трамп.

Он принимает президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони, а также Зеленского. Кроме того, во встрече участвуют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Такое число лидеров одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил в своем вступительном слове в том числе сам Трамп.

По словам американского президента, в случае успешного исхода переговоров будет запланирована его новая встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Согласно данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским 22 августа.