Президент США ранее неоднократно утверждал, что сможет положить конец конфликту на Украине "через 24 часа" после вступления в должность главы государства

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признал, что недооценивал степень сложности урегулирования конфликта на Украине.

"Из всех войн, к урегулированию которых я подключился, осталась только одна эта", - сказал глава американской администрации, открывая встречу по Украине в Белом доме с участием ряда европейских лидеров и Владимира Зеленского. "Но я думал, что эта [война] будет одной из тех, которые полегче. Это в действительности одна из самых сложных", - подчеркнул Трамп.

В прошлом году он неоднократно утверждал, что сможет положить конец конфликту на Украине "через 24 часа" после вступления в должность главы государства в случае победы на выборах. Трамп также обещал "за день" решить эту проблему. Однако после инаугурации он фактически отказался от таких оценок. В марте американский лидер заявил, что выражался с сарказмом, обозначая такие короткие сроки.

Трамп принимает в эти часы в Белом доме не только Зеленского, но и президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвуют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Такое число лидеров одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил в своем вступительном слове в том числе сам Трамп.

По словам американского президента, в случае успешного исхода переговоров будет запланирована его новая встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Согласно данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским 22 августа.