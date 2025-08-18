Глава Еврокомиссии подчеркнула, что европейские лидеры приехали в Вашингтон "как друзья и союзники"

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. ЕС и США будут разрабатывать "сильные гарантии безопасности" для Украины, написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на странице в X после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Это важный момент для подготовки сильных гарантий безопасности для Украины для достижения долгосрочного и прочного мира", - написала она, подчеркнув, что европейцы приехали в Вашингтон "как друзья и союзники".

Трамп провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским, а также принимает лидеров европейских стран. В Белый дом вместе с Зеленским прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.