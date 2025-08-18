Президент США отметил, что "все очень рады возможности мира между Россией и Украиной"

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что на его встрече с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран в Белом доме были обсуждены гарантии безопасности Украине.

"В ходе встречи мы обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США", - написал Трамп в Truth Social.

"Все очень рады возможности [установления] мира между Россией и Украиной", - указал он.

Ранее 18 августа Трамп провел встречу с Зеленским. Вместе с ним в Белый дом прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.