После этого президент США Дональд Трамп пригласит Россию и Украину на трехстороннюю встречу, добавил канцлер Германии

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в течение двух недель.

Мерц сообщил, что в ходе переговоров президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Зеленским в Вашингтоне был сделан перерыв. "В то время американский президент поговорил с президентом РФ по телефону и договорился о встрече президентов России и Украины в течение следующих двух недель. Эта встреча состоится в месте, которое еще предстоит согласовать", - заявил канцлер ФРГ журналистам после переговоров в Белом доме.

При этом Мерц добавил, что после этого Трамп пригласит Путина и Зеленского на трехстороннюю встречу.