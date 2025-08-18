Владимир Зеленский назвал пакет американского оружия "вторым пунктом гарантий"

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Украина предложила США приобрести у них вооружения на $90 млрд, в том числе самолеты и системы ПВО. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам переговоров в Вашингтоне.

"Второй пункт гарантий - пакет американского вооружения, которого нет у нас. Туда входят в том числе самолеты и системы ПВО. Действительно, есть пакет с нашими предложениями на $90 млрд", - сказал он.

Зеленский также подтвердил информацию газеты Financial Times, что Украина предложила США поставки дронов, однако не уточнил, на какую сумму. "У нас есть договоренности с президентом США, что они будут покупать у нас дроны, когда у нас откроется экспорт вооружений", - отметил он.