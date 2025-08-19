Украинская армия должна быть способной сдерживать Россию, заявил президент Франции

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон называет поддержание украинской армии, насчитывающей "сотни тысяч" человек и способной сдерживать Россию, одной из основных гарантий безопасности для Украины после завершения конфликта. Об этом он заявил журналистам после переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

"Это формат украинской армии, способной противостоять и даже сдержать любую российскую агрессию, то есть армия из нескольких сотен тысяч человек, которую мы должны будем оснастить, обучить и содержать на протяжении длительного времени", - сказал он.

Кроме того, созданная по инициативе Франции и Великобритании так называемая коалиция желающих в рамках будущих гарантий безопасности должна будет разместить на Украине силы поддержки "на суше, в море и в воздухе", добавил он. Они должны будут препятствовать потенциальным вторжениям на украинскую территорию, однако "не будут размещаться в горячих зонах" и не будут выполнять миротворческих функций, но будут демонстрировать "стратегическую поддержку". По словам Макрона, американцы в последние дни продемонстрировали желание работать с этой "коалицией желающих", однако вопрос конкретных гарантий со стороны США еще только предстоит обсудить.

Французский лидер также призвал осторожно подбирать формулировки, когда речь заходит о гарантиях для Украины по типу пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. "Эта статья относится к НАТО, которая является организацией, при этом известно, что сами США не хотят вступления Украины в НАТО. Кроме того, нет никакого автоматизма, о чем напомнил американский президент, говоря о статье 5", - сказал он, добавив, что "украинцам нужны не декларации о намерениях, а конкретные действия". Макрон уточнил, что соответствующие дискуссии продолжатся во вторник.