Сигэру Исиба подчеркнул, что самым важным является скорейшее прекращение огня и "достижение справедливого мира"

ТОКИО, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, говоря о необходимости скорейшего прекращения огня на Украине, заявил, что из-за продолжающегося конфликта "ни в чем не повинные люди" становятся жертвами как на Украине, так и в России. Об этом он сказал в беседе с журналистами, комментируя прошедшие в Вашингтоне переговоры президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров.

"[Встреча] завершилась всего несколько часов назад, и мы внимательно следим за развитием ситуации. Президент Трамп предпринимает различные активные действия, направленные на установление мира на Украине. Мы считаем это очень важным. Простые люди, ни в чем не повинные люди становятся жертвами каждый день. На Украине, да и в России тоже", - заявил Исиба, впервые в публичном выступлении признав, что украинский конфликт приводит к гибель невинных людей в РФ.

Исиба подчеркнул, что сейчас самым важным является скорейшее прекращение огня и "достижение справедливого мира". "Вот это достижение справедливого мира - это очень сложный вопрос, его решение займет время", - добавил он. Говоря о той роли, какую Япония могла бы сыграть в обеспечении гарантий безопасности для Украины, Исиба заверил, что японская сторона всесторонне рассмотрит возможные варианты с точки зрения своих возможностей и существующей законодательной базы. "Но на данный момент говорить о чем-то конкретном еще нельзя", - сказал он.

18 августа Трамп принял Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил и сам американский лидер.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.