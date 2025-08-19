По данным телеканала, под обстрел попали палатки, в которых размещались перемещенные палестинцы

КАИР, 19 августа. /ТАСС/. Израильские ВС нанесли удар по району Аль-Маваси, расположенному недалеко от города Хан-Юнис в южной части сектора Газа. Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera, под обстрел попали палатки, в которых размещались перемещенные палестинцы, лишившиеся жилья или бежавшие из-за продолжающихся боевых действий из других районов анклава.

По утверждению канала, жертвами атаки стали шесть человек. Число пострадавших уточняется.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. По данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 62 тыс., более 156 тыс. получили ранения.

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.