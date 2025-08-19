Лукашенко и Пезешкиан обсудят региональную и международную безопасность

Встреча президентов Белоруссии и Ирана пройдет во Дворце независимости в узком и расширенном форматах

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко 20 августа проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который во вторник прибывает в Минск с официальным визитом. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".

По его данным, встреча глав государств пройдет во Дворце независимости в узком и расширенном форматах. Затем последует подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства двух государств.

Ожидается, что Лукашенко и Пезешкиан обсудят сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации; реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании; взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС и ООН. "В центре внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении.

До визита в Белоруссию президент Ирана посетил Армению.

Ранее Лукашенко сообщил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, что Пезешкиан должен был присутствовать на прошедшей в конце июня в Минске встрече впервые в качестве представителя государства - наблюдателя при ЕАЭС, однако не смог этого сделать из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.