Филиппо: лидеры ЕС и после встречи с Трампом пытаются сорвать мир на Украине

Политик привел в пример высказывания нескольких участников саммита, в частности, о невозможности территориальных уступок и необходимости усилить санкции против России

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Заявления европейских лидеров после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне говорят об их упорстве в попытках сорвать усилия по мирному урегулированию на Украине. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Евробезумцы чувствуют, что Трамп полностью прогнул их вчера, поэтому сегодня утром они устроили фестиваль агрессии со своей стороны, пытаясь в очередной раз сорвать грядущий мир!" - написал он в соцсети X.

Политик привел в пример высказывания нескольких участников встречи, в частности, премьера Финляндии Александера Стубба о том, что якобы российский президент "не достоин доверия", канцлера ФРГ Фридриха Мерца - о невозможности территориальных уступок со стороны Украины. Также он привел несколько цитат президента Франции Эмманюэля Макрона, в которых он говорит о необходимости усиления санкций против России, о нежелании РФ заключать мир и необходимости продолжать вооружать Украину после заключения мирного соглашения.

"Да, вчера Трамп унизил их, приструнил, подчинил как никогда и заставляет идти по пути мира, который они упорно отвергают! Их повестка дня - это страх и война! Результат: они сходят с ума!", - заключил Филиппо, призвав соотечественников оказывать давление на Макрона внутри страны и выйти на протестные акции 6 сентября, чтобы выступить против отправки денег и оружия Киеву и за то, чтобы "использовать шанс на мир на Украине".

Трамп провел накануне встречу с Зеленским, а затем и с приехавшими его поддержать лидерами стран Евросоюза. Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. Далее прошла встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским. Представитель Украины рассыпался в комплиментах Трампу и в целом, в отличие от прошлого его посещения Белого дома, закончившегося публичным скандалом в прямом эфире, не стал спорить с хозяином Овального кабинета. В то же время никаких конкретных заявлений не прозвучало.

После этих переговоров Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, с которым за 40 минут обсудил перспективы трехсторонней встречи с участием Зеленского. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.