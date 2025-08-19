19 августа, 10:50

Филиппо: лидеры ЕС и после встречи с Трампом пытаются сорвать мир на Украине

Win McNamee/ Getty Images
© Win McNamee/ Getty Images
Политик привел в пример высказывания нескольких участников саммита, в частности, о невозможности территориальных уступок и необходимости усилить санкции против России

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Заявления европейских лидеров после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне говорят об их упорстве в попытках сорвать усилия по мирному урегулированию на Украине. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Читайте такжеЧто сказал Трамп на встрече с европейскими лидерами. Главное

"Евробезумцы чувствуют, что Трамп полностью прогнул их вчера, поэтому сегодня утром они устроили фестиваль агрессии со своей стороны, пытаясь в очередной раз сорвать грядущий мир!" - написал он в соцсети X.

Политик привел в пример высказывания нескольких участников встречи, в частности, премьера Финляндии Александера Стубба о том, что якобы российский президент "не достоин доверия", канцлера ФРГ Фридриха Мерца - о невозможности территориальных уступок со стороны Украины. Также он привел несколько цитат президента Франции Эмманюэля Макрона, в которых он говорит о необходимости усиления санкций против России, о нежелании РФ заключать мир и необходимости продолжать вооружать Украину после заключения мирного соглашения.

"Да, вчера Трамп унизил их, приструнил, подчинил как никогда и заставляет идти по пути мира, который они упорно отвергают! Их повестка дня - это страх и война! Результат: они сходят с ума!", - заключил Филиппо, призвав соотечественников оказывать давление на Макрона внутри страны и выйти на протестные акции 6 сентября, чтобы выступить против отправки денег и оружия Киеву и за то, чтобы "использовать шанс на мир на Украине".

Трамп провел накануне встречу с Зеленским, а затем и с приехавшими его поддержать лидерами стран Евросоюза. Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. Далее прошла встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским. Представитель Украины рассыпался в комплиментах Трампу и в целом, в отличие от прошлого его посещения Белого дома, закончившегося публичным скандалом в прямом эфире, не стал спорить с хозяином Овального кабинета. В то же время никаких конкретных заявлений не прозвучало.

После этих переговоров Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, с которым за 40 минут обсудил перспективы трехсторонней встречи с участием Зеленского. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня. 

Теги:
УкраинаСШАТрамп, Дональд