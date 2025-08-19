По данным агентства, точный формат еще предстоит определить

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Гарантии безопасности Европы и США для Украины будут основаны на работе так называемой коалиции желающих и в будущем могут включать многонациональные силы. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, точный формат еще предстоит определить. Собеседники агентства указывают, что США и европейские страны немедленно начнут работу над гарантиями безопасности, которые, помимо прочего, будут сосредоточены на укреплении вооруженных сил и возможностей Украины.

18 августа президент США Дональд Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Во встрече также участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Американский лидер в социальной сети Truth Social по итогам сообщил, что "обсуждались вопросы гарантий безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США". Он добавил, что координацию с Россией и Украиной осуществляют вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.

В ходе встречи в понедельник Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.