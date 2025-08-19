В Киеве чувствуется очень большое стремление и желание достичь мира, заявил глава польского ведомства Владислав Косиняк-Камыш

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Киев крайне серьезно настроен достичь компромисса с РФ и положить конец конфликту, это чувствуется в разговорах с представителями украинских властей. Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос в эфире подскаста "Международный доклад" (Raport Miedzynarodowy) портала Onet, готова ли Украина к более значительным компромиссам для мирного урегулирования, чем это декларируется на публику.

"О некоторых моментах я могу говорить, о некоторых нет, поскольку мы получаем точную информацию от спецслужб. Что я очевидно могу сказать - что на Украине чувствуется очень большое стремление и желание достичь мира. Это чувствуется в разговорах с представителями [украинских властей]. <...> Желание найти ту точку, в которой [условия] будут удовлетворять и ту, и другую сторону, сейчас самое сильное за последние два года", - ответил министр на вопрос ведущего, может ли Украина пойти вразрез с декларируемой на публику позицией и согласиться на уступки Москве, в том числе покинуть остающуюся под контролем ВСУ часть Донбасса. Политик объяснил нынешнюю позицию Киева "типичной переговорной стратегией, когда планка ставится очень высоко".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любое соглашение о прекращении конфликта на Украине потребует от обеих сторон пойти на уступки, и такой исход может быть "даже несправедливым". Рубио подчеркнул, что окончательное решение о том, "как будут выглядеть эти линии", остается за президентом РФ Владимиром Путиным и украинской стороной.