После нее пройдет экстренный онлайн-саммит ЕС, отметила представитель Еврокомиссии Ариана Подеста

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Лидеры ряда стран ЕС и Великобритании начали видеоконференцию "коалиции желающих" по итогам встречи в Вашингтоне с Дональдом Трампом, сразу за которой последует экстренный онлайн-саммит ЕС, сообщила журналистам представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.

"Глава Еврокомиссии в настоящий момент участвует в "коалиции желающих", после чего она примет участие в заседании Европейского совета в онлайн-формате", - сказала она.

Как ранее сообщили европейские СМИ, одной из главных тем телеконференции станет обсуждение так называемых гарантий безопасности Украины, которые, по мнению европейцев, якобы должны включать развертывание на Украине войск стран НАТО. Европейские лидеры будут также искать способы вовлечь в этот план США.

Отвечая на вопрос о "гарантиях безопасности" Подеста подтвердила, что этот вопрос будет обсуждаться, но отказалась говорить о конкретных планах по развертыванию сил, подчеркнув лишь, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "настаивает на усилении украинской армии" и "поддерживает намерения США участвовать в этих гарантиях".