Президент США надеется, что Владимир Зеленский сделает то, что от него требуется

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по урегулированию на Украине.

"Я надеюсь, что Зеленский, президент Зеленский сделает то, что от него требуется. Он должен продемонстрировать гибкость", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос

В ответ на вопрос о перспективах проведения двусторонней встречи российского лидера Владимира Путина с Зеленским и возможности своего участия в ней, Трамп заявил, что хочет сперва "дать им встретиться".

При этом американский лидер выразил надежду на то, что российская сторона "займет хорошую" позицию, отметив, что в противном случае ситуация станет тяжелой.