НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по урегулированию на Украине.
Читайте такжеПереговоры в Белом доме. Планы на трехсторонку США, РФ и Украины и гарантии безопасности
"Я надеюсь, что Зеленский, президент Зеленский сделает то, что от него требуется. Он должен продемонстрировать гибкость", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос
В ответ на вопрос о перспективах проведения двусторонней встречи российского лидера Владимира Путина с Зеленским и возможности своего участия в ней, Трамп заявил, что хочет сперва "дать им встретиться".
При этом американский лидер выразил надежду на то, что российская сторона "займет хорошую" позицию, отметив, что в противном случае ситуация станет тяжелой.