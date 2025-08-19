Это не станет проблемой для России, заявил президент США

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Франция и Германия намерены разместить свои войска на Украине после урегулирования конфликта, и это не станет проблемой для России. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп.

"У нас европейские страны, они выйдут на передний план, в их числе Франция и Германия, несколько из них, Великобритания. Они хотят разместить свои войска [на Украине], не думаю, что это будет проблемой [для России], честно вам скажу", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп объяснил уверенность в успехе подобного шага усталостью сторон от конфликта. "Они все устали от этого, но никогда не знаешь наверняка", - сказал президент.

17 августа спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в прямом эфире телекомпании CNN заявил, что США не рассматривают возможность привлечения НАТО к защите Украины. По его словам, Соединенные Штаты и европейские страны смогут предложить текст, подобный статье 5 Устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной обороны альянса.