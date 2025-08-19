Президент США добавил, что ему уже удалось добиться прекращения кровопролития в конфликте Индии с Пакистаном

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы попасть в рай после смерти и надеется, что этому поспособствуют его усилия по прекращению конфликта на Украине.

"Я хочу, чтобы это [конфликт на Украине] прекратилось. Американские солдаты там не гибнут, в основном русские и украинцы, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Если я смогу сделать так, чтобы каждую неделю не убивали по 7 тыс. человек, думаю, будет отлично". Трамп отметил, что надеется попасть в рай, хотя, по его словам, "не очень хорошо справляется" с тем, чтобы обеспечить себе место на небесах. "Но если я все же смогу попасть в рай, то это [урегулирование конфликта на Украине] будет одной из причин".

Трамп добавил, что ему уже удалось добиться прекращения кровопролития в конфликте Индии с Пакистаном. "Думаю, что я смог спасти много жизней в ситуации с Индией и Пакистаном, они уже собирались [воевать], сбивали самолеты, это могло, вероятно, стать ядерной войной, если бы я это допустил <...>. Я вел переговоры с обеими сторонами и сказал им, что не заключу с ними торговых сделок пока ведутся боевые действия, пока не заключен мир. Я созвонился с ними и добился мира", - указал Трамп.