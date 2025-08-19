Глава МИД Египта: на переговорах по Газе достигнут прогресс

ХАМАС согласилось на предложение, основанное на инициативе спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, заявил Бадр Абдель Аты

КАИР, 19 августа. /ТАСС/. Значительный прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа, прошедшего в Каире. С таким утверждением выступил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты в ходе разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"По итогам последних консультаций по Газе, состоявшихся в Каире при участии палестинской делегации, был достигнут серьезный прогресс. [Палестинское движение] ХАМАС согласилось на предложение, основанное на инициативе спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, теперь мяч на стороне Израиля", - подчеркнул глава египетского МИД, слова которого приводятся в пресс-релизе возглавляемого им ведомства.