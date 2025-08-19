Она сильно ниже 50%, считает Томас Гремингер

ЖЕНЕВА, 19 августа. /ТАСС/. Вероятность того, что встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским пройдет в Женеве, составляет значительно ниже 50%. Такое мнение газете Neue Zürcher Zeitung выразил швейцарский дипломат, бывший (2017-2020) генеральный секретарь ОБСЕ и директор Центра исследований проблем безопасности в Женеве Томас Гремингер.

"Европейцы, судя по всему, исходят из того, что Швейцария по крайней мере не окажет негативного влияния на такие переговоры. Но вероятность того, что встреча состоится в Швейцарии, составляет значительно менее 50%", - считает дипломат.

По оценкам газеты, планы проведения саммита в Женеве на текущий момент остаются мечтами европейцев. "Представители "коалиции желающих" предпочитают Швейцарию, вероятно, только потому, что здесь они могут оказать больше влияния, чем, например, в Турции или в арабских странах", - полагает издание.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что власти конфедерации готовы в кратчайшие сроки организовать проведение встречи между РФ и Украиной. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Женеву возможным местом проведения такой двусторонней встречи.

18 августа Трамп принял Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил и сам американский лидер.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.