Американский лидер Дональд Трамп поручил разработку проекта своей команде, указала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. США будут обсуждать с Россией приемлемые для нее гарантии безопасности для Украины.

Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Отвечая на вопрос, касавшийся возможности предоставления гарантий безопасности Киеву, Ливитт сказала, что президент США Дональд Трамп обсуждает эту тематику как с Россией, так и с Украиной. "Он поручил своей команде разработать проект гарантий безопасности, который был бы приемлем для того, чтобы обеспечить долгосрочный мир и прекратить этот конфликт", - отметила Ливитт.