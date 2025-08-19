Евродепутат подверг критике лидеров ЕС и Зеленского, которые не понимают складывающейся вокруг Украины ситуации, полагая, что еще могут на нее повлиять

СОФИЯ, 19 августа. /ТАСС/. Проект превращения Украины в "анти-Россию" зашел слишком далеко, именно поэтому США решили его остановить. Такую точку зрения в беседе с ТАСС высказал депутат Европейского парламента от Болгарии, представитель политической партии "Возрождение" Петр Волгин, комментируя итоги саммита России и США на Аляске.

"Именно США были государством, которое на протяжении многих лет препятствовало любым попыткам реальной независимости Украины и превратило ее в марионеточный проект, названный "анти-Россия". Руководители Вашингтона верили, что этим оружием можно наносить России очень болезненные удары. Поэтому вполне естественно, что именно США пытаются остановить реализацию этого проекта. Дональд Трамп, а, вероятнее всего, силы около него, поняли, что противостояние с Россией зашло слишком далеко и может привести к непредсказуемым последствиям. Именно поэтому они решили затормозить бешеную антироссийскую кампанию, в которую, кроме Украины, был втянут весь Евросоюз", - отметил Волгин.

Евродепутат подверг критике лидеров ЕС и Зеленского, которые не понимают складывающейся вокруг Украины ситуации, полагая, что еще могут на нее повлиять. "Европейские лидеры не понимают происходящего, ошибочно считая, что являются важным международным фактором. Они, равно как и киевская верхушка, сегодня не имеют никакого значения. Их просто вызывают в Вашингтон, чтобы объяснить, как глупцам, что нужно делать. Именно поэтому гости Дональда Трампа выглядят очень жалкими - марионетки вообразили, что от них что-то зависит", - сказал Волгин.