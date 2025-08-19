Жерар Аро также выразил мнение, что саммит в Вашингтоне закончился буквально безрезультатно

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Европейские лидеры, приехав в Вашингтон в компании Владимира Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом, предстали в подчиненном положении, как вассалы, при этом не добившись существенных результатов. Такое мнение выразил бывший посол Франции в США Жерар Аро на страницах газеты Le Figaro.

"Европейцы поспешили в Вашингтон, чтобы защитить Зеленского, опасаясь, что Трамп заставит его пойти на уступки <...>. Их поведение было бесславным. Образ правителей, сидящих послушно в Овальном кабинете, далеко не лестный, отражает их подчиненность, даже вассальную зависимость", - сказал дипломат.

Аро также выразил мнение, что саммит в Вашингтоне закончился буквально безрезультатно, однако допустил, что, как и в случае со встречей Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, на это и был расчет. Он отметил, что встрече с европейцами не предшествовали визиты эмиссаров и консультации по линии МИД, все было организовано в спешке. И если Путин своим визитом снял вопрос введения американских санкций, то европейцы "уехали довольные тем, что удалось ограничить ущерб, поскольку ничего не произошло". "Что касается трехстороннего саммита между Зеленским, Трампом и Путиным, то последний лишь согласился с идеей. Но неизвестно, пойдет ли он на это, и, главное, зачем?" - задается вопросом бывший посол.

Он считает, что Трамп руководствуется поверхностным подходом и не осознает всей глубины проблем, которые привели к украинскому конфликту. "Американцы хотят просто выйти из конфликта, который не является для них приоритетным, и сосредоточиться на Китае, - отметил он. - [Европейские лидеры] говорят очень мужественно, но не подстраивают свои действия под свои слова и паникуют при мысли, что американцы выйдут из конфликта".

Главная проблема, по мнению Аро, кроется и в том, что Европа на самом деле не хочет вести переговоры с Россией. "Когда вы слышите, как [бывшая] премьер-министр Эстонии Кая Каллас, представитель ЕС по иностранным делам, заявляет: "С русскими нельзя вести переговоры", что вы можете сделать в таких условиях?" - заключил он.