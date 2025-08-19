По информации издания, секретная служба США изучает несколько вариантов проведения встречи, окончательное место может измениться

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Белый дом рассматривает в качестве места проведения возможной встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским столицу Венгрии Будапешт. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, секретная служба США изучает несколько вариантов проведения встречи, окончательное место может измениться. Однако для Белого дома Будапешт является приоритетным выбором, поскольку премьер-министр республики Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Дональдом Трампом еще с первого срока его полномочий.

18 августа президент США Дональд Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

В ходе встречи Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.