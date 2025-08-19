Bloomberg: Венгрия заинтересована в проведении встречи Путина и Зеленского

Информации о реакции президента США Дональда Трампа на предложение Будапешта агентство пока не приводит

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, в ходе разговора венгерская сторона выразила заинтересованность в проведении у себя переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, разговор состоялся спустя несколько часов после завершения встречи Трампа с европейскими лидерами и Зеленским в Белом доме. Информации о реакции Трампа на предложение Будапешта агентство пока не приводит.

Ранее посольство России в Венгрии сообщило ТАСС, что пока не располагает информацией о том, что в этой стране могут состояться переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также президента США Дональда Трампа.

Венгрия ранее неоднократно выражала готовность предоставить свою территорию для переговоров об украинском урегулировании. Премьер-министр Виктор Орбан с самого начала конфликта выступает за его скорейшее прекращение мирным путем. Венгерский лидер не раз подтверждал это на встречах с Путиным, Трампом и Зеленским.

"Венгрия по-прежнему готова оказывать любую помощь в целях содействия урегулированию путем переговоров", - написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) политический советник и однофамилец премьера Балаж Орбан.

В то же время Венгрия как член Евросоюза официально отнесена Россией к числу недружественных стран. В последние годы она вынужденно голосовала в поддержку всех санкционных пакетов, хотя и призывала Брюссель к их отмене. Венгрия является также членом НАТО, но проводит особую политику в отношении Украины, отказываясь предоставлять этой стране военную помощь и снабжать ее вооружениями. Это существенно испортило отношения между Будапештом и Киевом.