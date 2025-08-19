Служба иммиграционного и таможенного контроля США при этом уже опубликовала фото депортации беженцев

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Госпогранслужба Украины пока не фиксирует массовых возвращений в страну украинцев, депортированных из США. Об этом заявил представитель службы Андрей Демченко.

19 августа Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) опубликовала в X первые фотографии депортации украинских беженцев.

Демченко в комментарии изданию "Общественное. Новости" заявил, что Погранслужба "не фиксирует" массовых возвращений украинцев после депортации из США. "Информирование уполномоченных органов страны происхождения таких граждан в таких случаях не всегда обязательно. Это касается, например ситуаций, когда лица документированы национальным паспортными документами, позволяющими пересекать государственные границы", - добавил он.

Демченко также отметил, что граждане Украины не могут быть ограничены в праве вернуться в страну.

15 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что десятки тысяч украинских беженцев могут вскоре начать высылать из США в случае потери ими временного правового гуманитарного статуса.