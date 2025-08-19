Глава протокола Соединенных Штатов посол Моника Кроули заявила, что есть изменение динамики вокруг урегулирования конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты понимают, что быстро украинский конфликт урегулировать невозможно. Об этом заявила глава протокола США посол Моника Кроули.

"В одночасье этого не произойдет. Мы говорили о мирном процессе на Ближнем Востоке. Мир - это процесс", - признала она в прямом эфире телеканала Fox News, комментируя ситуацию вокруг Украины после российско-американского саммита в Анкоридже и встреч президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

Кроули указала на "очень продуктивную встречу между президентами [США и России Дональдом] Трампом и [Владимиром Путиным]" в Анкоридже. "После встреч с президентом Путиным на Аляске и, конечно, вчера (18 августа - прим. ТАСС) с <...> Зеленским и всеми европейскими лидерами есть изменение динамики [развития ситуации вокруг Украины]. <...> Эти две серии встреч полностью изменили всю игру в плане мирного процесса", - подчеркнула сотрудница Госдепартамента США.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

18 августа Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.