WSJ: Пентагон может обеспечить прикрытие с воздуха европейским силам на Украине

По информации издания, поддержка США может включать в себя истребители для помощи европейским силам "в случае нападения на них"

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Пентагон рассматривает возможность развертывания американской авиации за пределами Украины для защиты европейских войск, которые могут быть направлены в страну после прекращения огня. Об этом во вторник сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, поддержка США может включать в себя истребители для помощи европейским силам "в случае нападения на них", а также разведывательные беспилотники для мониторинга мирного соглашения. Кроме того, США могли бы предоставлять свои транспортные самолеты для переброски европейских войск и техники, поставлять наземные системы ПВО и делиться разведданными.

Газета отмечает, что правительства европейских стран, в первую очередь Великобритании и Франции, в течение нескольких месяцев убеждали Вашингтон поддержать эту идею. Европейские столицы опасаются отправлять свои войска на Украину без так называемой подстраховки со стороны США - гарантии того, что американские силы смогут вмешаться в случае нападения на их контингент.

Ранее в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что пока он остается во главе администрации США, американских войск на Украине не будет.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.