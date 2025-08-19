CNN: Венгрию и Швейцарию рассматривают как места для саммита по Украине

Там же может пройти и трехсторонний саммит с участием США

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Белый дом рассматривает Венгрию и Швейцарию в качестве возможных мест для проведения будущей встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, а также для последующего трехстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех чиновников Белого дома.

По словам одного из чиновников, президент США лично обсуждал возможность проведения встречи в Будапеште в недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который "является союзником как Трампа, так и Путина".

Источники подчеркивают, что окончательное решение еще не принято и обсуждаются различные варианты. Один из чиновников отметил, что планирование трехстороннего саммита было отложено на второй план после того, как Трамп объявил, что сначала должна состояться встреча Путина и Зеленского.

В 18 августа Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.