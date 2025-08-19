По словам президента США, хорошие отношения с Россией оберегают страну от угроз

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает, что, если бы между ним и главой российского государства Владимиром Путиным не установилось понимание, США грозила бы опасность.

"У меня во время первого президентского срока были хорошие отношения с президентом Путиным", - сказал он в интервью американскому журналисту Марку Левину. "И это несмотря на то, что у нас было с Россией <...>", - добавил Трамп, имея в виду попытки его политических оппонентов распространять заведомо ложные утверждения о его "сговоре" с РФ и вмешательстве российской стороны в выборы в США. По словам Трампа, если бы он и Путин не "понимали друг друга", США "по-настоящему были бы под угрозой".

"Не забывайте, что такое непросто преодолеть, когда он [Путин] видит этих психов", - подчеркнул Трамп, говоря о тех, кто распространял в США упомянутые домыслы. "И он [Путин] знал, что это неправда, поскольку он был непричастен. Он знал, что все это выдумка. Он, вероятно, думал, что наша страна совершенно сошла с ума", - добавил Трамп.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард 18 июля опубликовала отчет, в котором говорится, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард.

По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.