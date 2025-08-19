ЦТАК: Южная Корея не может быть дипломатическим партнером КНДР

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии подчеркнула, что Республика Корея продолжит конфрантационный курс, несмотря на смену администрации

СЕУЛ, 20 августа. /ТАСС/. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Республика Корея не может быть партнером по дипломатическому диалогу для Пхеньяна. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На совещании с начальниками ключевых департаментов МИД КНДР она обсудила "примирительное наступление" нового президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и его администрации. "В последнее время Сеул выражает такую позицию, что будет уважать наш строй, не будет прибегать к объединению путем поглощения любой формы и не намеревается вести какие-либо враждебные действия, будто политика Республики Корея в отношении КНДР переживает "крутой поворот", - сказала Ким Ё Чжон.

Однако она заявила, что конфронтационный курс Республики Корея остается прежним, несмотря на смену администраций. "Пользуясь этим случаем, еще раз уточняю, что Республика Корея не может быть дипломатическим партнером нашего государства. Несерьезная, нечестная Республика Корея, у которой нет веса, не может быть даже на побегушках на региональной дипломатической арене, в центре которой стоит наше государство", - считает сестра лидера КНДР.

"Одной рукой в ладоши не хлопнешь", - сказала она о перспективах усилий новых южнокорейских властей. В Пхеньяне критически относятся к примирительным жестам Ли Чжэ Мёна, поскольку считают, что его администрация преследует собственные цели - "свалить на КНДР ответственность за невозможность восстановить отношения между КНДР и Республикой Корея".