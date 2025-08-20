Регион на протяжении 11 лет не признает киевский режим и не участвует в выборах, отметил бывший украинский премьер

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Киевский режим уже 11 лет как потерял Донбасс. Об этом заявил ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров, говоря о возможном обмене территориями между Россией и Украиной.

По его словам, Владимир Зеленский не может потерять то, чего Украина давно не имеет. "Я бы с трактовкой "потери территорий" Украиной не стал бы соглашаться, не стал бы даже ее выдвигать. Потому что 11 лет Донбасс в общем-то не признает киевский режим, не участвует в выборах. Сначала он был самостоятельным образованием, теперь входит в состав России. То есть что потерял Зеленский? Что потерял киевский режим? Он и не имел этого ничего. Уже 11 лет. 11 лет - срок достаточный, чтобы де-факто хотя бы говорить об этом", - подчеркнул Азаров.

При этом он выразил опасения, что, если Зеленский признает Донбасс лишь де-факто, это может стать причиной возобновления конфликта. "Вот эта формулировка, кстати, "де-факто признаю, а де-юре не признаю" - она меня смущает. Почему? Потому что она является источником следующих конфликтов. Вот сменяется руководство. Ну, Зеленского ясно, что сменят. Придет новое руководство. Оно заявит: "Во-первых, Зеленский нелегитимен был, когда заключал договора, во-вторых, что значит он де-факто признал? А вот мы не признаем ни де-факто, ни де-юре". И все по новой начнется", - сказал экс-премьер.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, отказавшиеся признавать новую власть, начали массовые акции протеста. В апреле того же года и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале на юго-востоке страны силовой операции. На фоне нарастающих боевых действий 11 мая 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении, по итогам которых был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Несмотря на заключенные в Минске соглашения, которые лежали в основе мирного урегулирования, власти Украины отказались признавать особый статус Донбасса и право его жителей на культурное самоопределение. После обострения ситуации и участившихся сильных атак на объявившие о независимости регионы Россия зимой 2022 года признала независимость ДНР и ЛНР, а президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В сентябре 2022 года на референдуме жители ДНР и ЛНР подавляющим большинством проголосовали за воссоединение с Россией.