Нацбанк Украины: Киев и его союзники не смогут купить у США оружие на $90 млрд

Программы помощи Запада с трудом перекрывают текущие потребности киевского режима, пояснили в НБУ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Украина и ее европейские союзники в рамках действующих программ помощи Киеву не располагают финансовыми средствами, чтобы обеспечить закупку у США пакета вооружений на $90 млрд, о котором говорил Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные Национально банка Украины (НБУ), с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно данным НБУ, дефицит платежного баланса Киева ежемесячно составляет $3-4 млрд. Он покрывается за счет резервного фонда (с начала 2025 года его размер колеблется в пределах $40-45 млрд) и финансовой помощи Запада, прежде всего, европейских стран (колеблется от месяца к месяцу, однако редко превышает те же $3-4 млрд). Дефицит бюджета Украины, по данным министерства финансов, в 2025 году составляет $46,83 млрд, однако за счет западной помощи его удается закрывать. На следующий год, по информации министра финансов Сергея Марченко, Украине будет необходимо около $45 млрд, и источников этих средств пока нет. Размер госдолга Украины составляет более $180 млрд, Киев в 2025 году уже столкнулся с проблемами при его продлении и реструктуризации.

Действующие программы западной помощи с трудом перекрывают эти текущие потребности Киева. Фонд поддержки Украины (Ukraine Facility) предусматривает выделение €50 млрд на период до 2027 года включительно. В общей сложности из него Украине уже выплачено примерно €19,5 млрд. Инициатива ERA (программа экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) предполагает выделение Киеву кредита в размере $50 млрд (погашать его планируется за счет доходов от замороженных российских активов), из которых передано уже $17,6 млрд. Программа PURL, созданная в рамках НАТО для обеспечения закупок американского оружия для Украины, пока собрала лишь около $1,5 млрд.

Украина раньше предлагала засчитывать поставки американского оружия в качестве взноса США в совместный фонд по восстановлению Украины, созданный в рамках сделки по полезным ископаемым, однако окончательной договоренности с Вашингтоном на этот счет пока нет. Европейские страны неоднократно обсуждали использование для помощи Украины замороженных российских активов, объем которых в странах ЕС составляет $210 млрд, однако так и не пришли к согласию по этому вопросу.