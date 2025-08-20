Балканская республика приветствует любую инициативу, которая может привести к окончанию конфликта, отметил экс-премьер и лидер правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич

БЕЛГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Сербия приветствует состоявшуюся встречу президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, рассматривая ее как важный шаг к прекращению конфликта на востоке Европы. Об этом в эксклюзивном комментарии ТАСС заявил экс-премьер и лидер правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич.

"Наша позиция последовательна и ясна. Сербская прогрессивная партия приветствует любую инициативу, которая может привести к окончанию вооруженного конфликта на востоке Европы. Мы надеемся, что недавно состоявшаяся встреча президента Путина и президента Трампа является шагом именно в этом направлении", - указал Вучевич. По его словам, Сербия готова и далее оказывать дипломатическое содействие, если это будет способствовать миру. "Сербия всегда выступала за мир, а также за разрешение всех разногласий политическим путем и дипломатическими средствами. С большим вниманием мы будем следить за продолжением этого процесса. Сербия будет и далее предоставлять свои дипломатические услуги всякий раз, когда нас об этом попросят, если это может способствовать прекращению конфликта", - подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что балканская республика подвергается "гибридной агрессии" в последние девять месяцев. "Мы уверены, что давление на Сербию существенно ослабнет в тот момент, когда будет достигнуто соглашение между великими державами", - отметил глава Сербской прогрессивной партии. Милош Вучевич также заявил ТАСС, что отказ Белграда от присоединения к антироссийским санкциям является одной из ключевых причин сильного внешнего давления на Сербию.

15 августа на военной базе в Анкоридже (штат Аляска) состоялась встреча Путина и Трампа. Переговоры продолжались около трех часов, основной темой стало урегулирование украинского конфликта.

Бывший вице-премьер Сербии и экс-глава Агентства безопасности и информации Александар Вулин в состоявшейся ранее беседе с ТАСС назвал встречу двух лидеров "исторической" и "большой дипломатической победой Москвы". По его словам, диалог продемонстрировал, что Россия и США способны формировать новый баланс сил, а Европейский союз оказался на политической периферии. Вулин отметил неизменность позиции российского лидера с начала украинского кризиса и подчеркнул, что линия Путина "подтвердила его политическое и человеческое величие".

Президент Сербии Александар Вучич ранее заявлял, что планирует организовать в Белграде в 2026 году глобальный форум с участием мировых лидеров, включая Путина и Трампа. По его словам, столица Сербии могла бы стать единственным городом, где одновременно соберутся лидеры России, США, Германии, Италии и Франции. "Никто в мире сейчас не способен на это", - подчеркивал сербский лидер.