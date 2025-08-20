Бывший профессор Университета Сассекса отметил, что украинское общество переживает глубокий раскол, а экономика страны находится в полном упадке из-за "развязанной натовцами войны"

ГААГА, 20 августа. /ТАСС/. Сильные позиции неонацистских группировок на Украине и их влияние на политику Киева станут главным препятствием на пути урегулирования конфликта. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил нидерландский историк и политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.

"Проблема денацификации Украины станет камнем преткновения на пути урегулирования конфликта, поскольку "Азов" (признан террористической группировкой и запрещен в РФ - прим. ТАСС) и другие радикальные движения имеют в стране большое влияние - гораздо большее, чем [после переворота] в 2014 году", - полагает он. Эксперт также напомнил, что украинское общество переживает глубокий раскол, а экономика страны находится в полном упадке из-за "развязанной натовцами войны", что сильно затрудняет процесс урегулирования конфликта.

В Москве неоднократно подчеркивали, что спецоперация на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.