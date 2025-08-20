Иордания отмечает последовательную позицию России по сектору Газа

Амман и Москва смогут обсудить, как достичь стабильности и безопасности в регионе, отметил вице-премьер, министр иностранных дел и министр по делам эмигрантов Иордании Айман ас-Сафади

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Амман ценит ясную и четкую позицию Москвы по вопросу сектора Газа, рассчитывает на стабилизацию в регионе. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел и министр по делам эмигрантов Иордании Айман ас-Сафади в начале переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"У нас ясная позиция, мы против войны [Израиля и Палестины]. Необходимо достичь постоянного прекращения огня. Мы признаем позицию России, которая поддерживает право палестинского народа на свою землю. И мы считаем, что двугосударственное решение позволит нам достичь долгосрочного мира. Мир - это стратегическая цель для всех нас, и это единственный путь к процветанию и стабильности в регионе, - отметил вице-премьер Иордании. - У России на этот счет очень ясная и четкая позиция. И я считаю, что мы сможем обсудить, как мы сможем двигаться к этой цели, как мы сможем достичь стабильности и безопасности в нашем регионе".

Он также отметил, что двусторонние отношения Иордании с Россией динамично развиваются. "Мы с нетерпением ждем подписания соглашения об отмене визовых требований. Это также хорошая основа, на которой развиваются наши отношения. Это позволит увеличить контакты между людьми, активизировать бизнес-сотрудничество", - добавил глава иорданского дипведомства.

Лавров, в свою очередь, также отдельно упомянул регулярные контакты Москвы и Аммана по линии дипведомств. "Наши заместители, наши помощники в министерствах постоянно обмениваются своими оценками того, что происходит в мире, в особенности на Ближнем Востоке. Мы регулярно сверяем часы. Мы очень ценим ваш визит", - подчеркнул российский министр.