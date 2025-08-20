Это люди, которые организовывали или участвовали в референдумах в Херсонской и Запорожской областях, и ДНР, подчеркнула председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Женщины составляют значительную часть политзаключенных на Украине. Об этом сообщила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

"Подавляющее большинство людей, которых обвиняют в политических преступлениях [на Украине], это люди, которые организовывали или участвовали в референдумах в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях (ДНР - прим. ТАСС). А это работники муниципальных служб, сельсоветов и так далее", - сказала она.

В частности, Шеслер привела примеры руководительницы детского сада, получившей на Украине восемь лет лишения свободы, а также руководительницы почтового отделения, осужденной на девять лет. "Данные по Херсонской области: 9 человек, участвовавших в референдуме, получили сроки от 2 до 9 лет. Только одна из них заочно, все остальные очно. Из этих девяти человек - семь женщин. Женщин пожилых, немолодых", - также рассказала она.