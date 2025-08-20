Риттер выразил надежду, что обращение, направленное участникам форума "Битва за правду", найдет отклик

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Происходящее на Украине в отношении русскоязычного населения - это культурный геноцид, заявил член независимого наблюдательного совета медиаэкспертов Международного "Клуба народного единства" (МКНЕ), экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"То, что мы наблюдаем, - это буквально культурный геноцид. Мы видим со стороны украинцев попытку стереть Россию как таковую внутри Украины, лишить русских их идентичности, уничтожить православную церковь, преследовать людей лишь за то, что они русские, что они говорят на русском языке", - сказал он, выступая на итоговой сессии форума "Битва за правду" в пресс-центре ТАСС.

По его словам, это "даже близко не свобода, а ее прямая противоположность". "И когда спрашивают, почему Россия так настойчиво защищает жителей Донбасса, Запорожья, Херсона, защищает Крым, - вот ответ. Если их не остановить, русских просто сотрут. <> Это буквально вопрос существования, вопрос выживания", - подчеркнул Риттер.

Итоговая сессия форума "Битва за правду" посвящена обсуждению и подписанию Декларации о защите прав человека и требовании немедленного освобождения лиц, незаконно лишенных свободы по политическим и религиозным мотивам на территории Украины. Риттер выразил надежду, что обращение, направленное участникам форума, найдет отклик. "Я искренне надеюсь, что люди, которые получили это письмо, предпримут действия", - заключил эксперт.