Всего на Украине насчитывается около 7 тыс. политзаключенных

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Международный секретарь грузинской партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия предложил направить жене президента США Дональда Трампа Мелании список украинских политзаключенных, чтобы она донесла его до своего мужа.

"Еще хотел бы добавить - может быть, мы тоже передадим первой леди письмо, от нас всех, от "Клуба народного единства". Может быть, она быстрее передаст его президенту Трампу", - сказал Пипия, выступая на презентации в ТАСС декларации о защите прав человека и требовании немедленного освобождения лиц, незаконно лишенных свободы по политическим и религиозным мотивам на территории Украины.

Представленная международным "Клубом народного единства" в ТАСС декларация содержит список политзаключенных на Украине с призывом к мировым лидерам и представителям международных организаций содействовать их освобождению. Всего, по информации составителей декларации, на Украине насчитывается около 7 тыс. политзаключенных.

20 августа в ТАСС проходит итоговая сессия форума "Битва за правду", посвященная обсуждению и подписанию Декларации о защите прав человека и требовании немедленного освобождения лиц, незаконно лишенных свободы по политическим и религиозным мотивам на территории Украины. В мероприятии принимают участие, в частности, сопредседатель международного "Клуба народного единства", экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров, сопредседатель международного "Клуба народного единства", политический философ Александр Казаков, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, сопредседатель международного "Клуба народного единства" Яна Лантратова, в онлайн-формате - военный эксперт, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке, член международного "Клуба народного единства" Скотт Риттер.