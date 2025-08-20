Эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен отметила, что такой шаг является исторически безответственным

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен выступила против размещения военных ФРГ на Украине и отметила, что такой шаг является крайне опасным и безответственным с исторической точки зрения.

"[Канцлер ФРГ Фридрих] Мерц не исключил возможности размещения Бундесвера на Украине - спустя 80 лет после разрушительной войны Германии против Советского Союза. Это крайне опасно, исторически безответственно и является игрой с [привлечением] НАТО. Ни цента, никакого оружия и, конечно же, никаких немецких солдат на Украине!" - написала Дагделен в X.

В Германии ведутся оживленные дискуссии о возможной отправке военных на Украину. В частности, председатель комитета Бундестага по обороне Томас Рёвекамп поддержал идею отправки войск ФРГ на Украину после достижения режима прекращения огня. В то же время премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выступил против дислокации военнослужащих ФРГ на Украине.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме оставил открытым вопрос о возможной отправке военнослужащих ФРГ на Украину. Он подчеркнул, что обсудит это с коалицией в Берлине, вплоть до вопроса о том, придется ли Бундестагу принимать "решения, требующие мандата". Однако сейчас, как заявил канцлер, "еще слишком рано давать окончательный ответ на этот вопрос".

В интервью телеканалу Fox News 19 августа Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он указал, что пока он возглавляет администрацию США, американских войск на Украине не будет.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.