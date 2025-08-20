Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что решение по этому вопросу может быть принято в зависимости от результатов возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского

ВИЛЬНЮС, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о готовности отправить на Украину роту военнослужащих в составе воинского контингента "коалиции желающих".

"Эстония готова предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в страну в рамках "коалиции желающих", - процитировала премьера, высказавшегося по итогам участия во встречах европейских лидеров, посвященных обсуждению гарантий безопасности для Киева, газета Postimees. В конце апреля Михал уже выступал с таким заявлением.

Как отметил глава кабмина, обсуждать детали отправки эстонских военных на Украину пока рано. По его словам, решение по этому вопросу может быть принято в зависимости от результатов возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также трехсторонних переговоров с участием США.

19 августа состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих", а также онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности для Украины по окончании боевых действий.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.