По информации газеты, канцлер ФРГ на камеру заявил о необходимости прекращения боевых действий на Украине перед возможной встречей президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц едва не устроил дипломатический скандал на встрече лидеров ЕС и президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их информации, несмотря на то, что европейские лидеры старались избежать разногласий американским лидером, Мерц на камеру заявил о необходимости прекращения боевых действий на Украине перед возможной встречей президента РФ Владимира Путина и Зеленского. В частной беседе с Трампом канцлер также настаивал на перемирии по крайней мере на время проведения переговоров.

18 августа Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.