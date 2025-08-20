Нет рекрутинга и мобилизованных, заявил Егор Чечеринда

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Украинские позиции укомплектованы лишь на 50% из-за нехватки людей. Об этом сообщил в эфире телеканала "Новости. Live" майор ВСУ Егор Чечеринда.

"Позиции пустые. По 50% на позициях людей, потому что нет рекрутинга, нет мобилизованных", - сказал он.

Чечеринда добавил, что для исправления ситуации надо срочно принять закон о рекрутинге, который расширит возможности привлечения военнослужащих на контрактной основе, в том числе иностранцев, а также усилить меры по мобилизации. "У нас теперь, к сожалению, главными врагами являются не россияне, а наши украинские воины из ТЦК", - отметил он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации. Нередко мужчин задерживают прямо на глазах у семьи, в том числе маленьких детей.