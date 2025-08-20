Если на росписях оставить только исторические фигуры, то это может стать прекрасным примером наглядной дерусификации, заявила и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Светлана Котляревская

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Руководство заповедника "Киево-Печерская лавра" намерено "дерусифицировать" росписи главного храма лавры - Успенского собора. Об этом сообщила в интервью агентству "Укринформ" и.о. генерального директора заповедника Светлана Котляревская.

"По научно-архитектурным понятиям Успенский собор не историческое здание, прежнее было разрушено во времена Второй мировой войны. <...> Отстроили собор около 20 лет назад почти с нуля. Учитывая, что восстановление проходило во время нахождения здесь Украинской православной церкви (УПЦ - каноническая церковь на Украине), там появились изображения ее тогдашних руководителей, которых увековечили рядом с изображениями исторических фигур лавры. Если мы на росписях оставим только исторические фигуры, то это может стать прекрасным примером наглядной дерусификации Успенского собора", - сказала она.

Ситуация вокруг лавры

1 декабря 2022 года Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, которым правительству поручалось разработать и внести в парламент законопроект о запрете деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с РФ", назначить экспертизу устава УПЦ на предмет "канонических связей с РПЦ", а также проверить правовые основания использования Украинской православной церковью имущества на территории историко-культурного заповедника "Киево-Печерская лавра". Также указ вводил персональные санкции против наместника монастыря митрополита Павла сроком на пять лет. В мае 2023 года тогдашний и. о. министра культуры Украины, ссылаясь на решение суда, пригрозил монахам УПЦ силовым выселением из Нижней лавры.

В марте 2023 года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с канонической церковью. В начале июля инвентаризационная комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру и при содействии полиции сменила замки, захватила и опечатала корпуса. В августе того же года суд признал законными расторжение аренды и претензии властей на имущество монастыря. УПЦ оспорила это решение.

После этого для посетителей закрыли вход в Нижнюю лавру, а также запретили студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры. Часть людей, отказавшихся покинуть корпуса лавры, оказались заблокированы. Действия полиции и власти по захвату монастыря сопровождались акциями протеста прихожан. При этом раскольническая Православная церковь Украины начала проводить праздничные службы в главном храме лавры - Успенском соборе.