Граждане должны иметь возможность наложить вето на это решение, подчеркнула лидер BSW

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт выступила за проведение всенародного голосования по вопросу отправки военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) на Украину.

"Возмутительно, что [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц фактически считает отправку военных Бундесвера на Украину частью западных гарантий безопасности. Одни лишь исторические причины запрещают отправку немецких войск. В случае конфликта Германия немедленно станет стороной в войне, чего канцлер допустить не может", - написала Вагенкнехт в X.

"Если консервативно-красная коалиция (коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ - прим. ТАСС) действительно хочет отправить солдат Бундесвера, необходимо спросить народ. Граждане должны иметь возможность наложить вето на это решение посредством всенародного голосования", - подчеркнула лидер BSW.

В настоящее время в Германии ведутся оживленные дискуссии о возможной отправке военных на Украину. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме оставил открытым вопрос о возможной отправке военнослужащих ФРГ на Украину. Он подчеркнул, что обсудит это с коалицией в Берлине, вплоть до вопроса о том, придется ли Бундестагу принимать "решения, требующие мандата". Однако пока, как заявил канцлер, "еще слишком рано давать окончательный ответ на этот вопрос".

В интервью телеканалу Fox News 19 августа Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он указал, что пока он возглавляет администрацию США, американских войск на Украине не будет.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.