Макрон и Лула да Силва обсудили формат урегулирования на Украине

Президент Франции заявил, что Украине и Европе должны предоставить надежные гарантии безопасности

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой формат украинского урегулирования и гарантии безопасности Киеву. Об этом французский лидер сообщил в X.

"В контексте встречи, которая состоялась в понедельник в Вашингтоне, я указал на необходимость отстаивать многосторонний формат и его ключевую роль в достижении справедливого и прочного мира на Украине", - написал Макрон по итогам телефонного разговора с Лулой да Силвой.

Он также добавил, что "Украине и Европе должны быть предоставлены надежные гарантии безопасности".

19 августа состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих", а также онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности для Украины по окончании боевых действий.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.