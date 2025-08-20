Елисейский дворец отверг попытку Нетаньяху обвинить Макрона в антисемитизме

Премьер Израиля в письме президенту Франции указал, что заявление о готовности признать Палестину разжигает рост антисемитского насилия

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Елисейский дворец отверг обвинения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что намерение президента Франции Эмманюэля Макрона признать Государство Палестина способствует разжиганию антисемитизма.

"Анализ, согласно которому решение Парижа признать Государство Палестина в сентябре объясняло бы рост антисемитского насилия во Франции, является ошибочным, гнусным и не останется без ответа", - приводит телеканал BFMTV заявление администрации президента.

Нетаньяху 20 августа направил письмо Макрону, выразив мнение, что заявление о готовности Франции признать Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре "разжигает антисемитизм". Премьер аргументировал свою позицию инцидентами, которые произошли в республике в последние месяцы и были обусловлены антиизраильской политикой Парижа.

В 2024 году при обострении ситуации на Ближнем Востоке о признании Государства Палестина объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. Израиль в ответ заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы диппредставительств Ирландии, Испании и Норвегии были вызваны в МИД еврейского государства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.