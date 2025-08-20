ЦАХАЛ установил оперативный контроль над примерно 75% территории сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с момента возобновления боевых действий в секторе Газа 18 марта 2025 года атаковала на территории анклава 10 тыс. целей, уничтожила 2 тыс. вооруженных радикалов и установила контроль над тремя четвертями его территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"С момента возобновления наземных операций 18 марта ЦАХАЛ установил оперативный контроль над примерно 75% территории сектора Газа, уничтожил высокопоставленных должностных лиц и около 2 000 террористов, атаковал около 10 000 целей", - говорится в заявлении.